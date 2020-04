Geoffrey Michalak

directeur technique et formation

01/04/2020

Parcours professionnel :

Après avoir passé quinze ans dans les rangs du groupe international Dekra, Geoffrey Michalak est nommé directeur technique et formation des réseaux Auto Sécurité et Sécuritest du groupe SGS. Il aura, à ce titre, la responsabilité de renforcer les outils à disposition des adhérents, de moderniser et d'enrichir le contenu en formation ainsi que recruter de nouveaux contrôleurs notamment en favoriser les collaborations avec des établissements scolaires et des organismes de formation. Cet ingénieur diplômé de l'ENIM Metz, par ailleurs titulaire d'un master en logistique et management, est entré dans le groupe Dekra en tant qu'ingénieur de la branche automobile avant de se voir confier rapidement des postes à responsabilité d'abord liés à la qualité (de 2006 à 2015) puis à la direction stratégique. Depuis 2018, il était le vice-président du service excellence de Dekra SE, basé en Allemagne. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Geoffrey Michalak représentera les réseaux Auto Sécurité et Sécuritest au sein des institutions, notamment au Ministère de tutelle et au CNPA.