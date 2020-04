Sandro Mesquita

directeur général

01/05/2020

Parcours professionnel :

Sandro Mesquita est le nouveau directeur général du GIMS (Geneva International Motor Show) suite au départ d'Olivier Rihs, qui occupait ce poste depuis septembre 2018. Âgé de 45 ans, Sandra Mesquita est titulaire d'un brevet fédéral en marketing et d'un diplôme en sciences du management et des communication de l'université de Lugano (Suisse). Après avoir passé une quinzaine d'année au sein d'entreprises nationales et internationales dans les secteurs des télécommunications et de l’énergie, notamment en tant que responsable du marketing et du développement commercial, il a rejoint en 2013 le groupe Publicis. Il y a d'abord dirigé le bureau genevois avant de prendre la tête du pôle communications créatives, à Lausanne.