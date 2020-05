Jean-David Perthuis

responsable commercial

30/04/2020

Parcours professionnel :

Jean-David Perthuis est nommé responsable commercial de Porsche Informatik France, filiale du groupe Volkswagen. Dans le cadre de sa mission, il sera en charge de définir la nouvelle stratégie commerciale de l’éditeur, de la mettre en œuvre, d’étoffer et de piloter l’équipe commerciale France. Diplômé de l'ESCRA (Ecole supérieure du commerce et des réseaux automobiles) et de l'ISCAM (Institut supérieur du commerce automobile du Mans), Jean-David Perthuis bénéficie de plus de vingt ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’automobile et des technologies. Il a occupé de nombreux postes à dominante commerciale dans des entreprises de premier plan comme SIAA Peugeot Angers, Gedas, T-Systems et Carbase où il était dernièrement ingénieur commercial.