Domenico Ciaglia

directeur général EMEA

01/05/2020

Parcours professionnel :

Petronas Lubricants International (PLI) fait évoluer son organigramme et annonce la nomination de Domenico Ciaglia en qualité de directeur général de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Au cours des quatre dernières années, Domenico Ciaglia a dirigé Arexons, une entreprise du groupe Petronas, leader italien des produits d’entretien et de nettoyage automobile. Diplômé de l’université DePaul de Chicago en sciences économiques, Domenico Ciaglia a occupé, au cours de ses 27 ans de carrière, plusieurs postes clés dans le groupe Fiat-Magneti Marelli, puis au sein de fonds d’investissements. Ces dix dernières années, il a été directeur général pour l’Amérique du Nord et directeur général de la stratégie marketing et commerciale de la compagnie pétrolière malaisienne.