Mathias Dahan

directeur général des enseignes mobilité

11/05/2020

Parcours professionnel :

Mathias Dahan est nommé directeur général des enseignes mobilité du groupement des Mousquetaires. Il prend à ce titre la tête des réseaux Roady, Rapid Pare-Brise, American Car Wash et Izyscoot, soit plus de 450 points de vente en France et reporte à Denis Larquier, président de ces mêmes entités. Agé de 43 ans, Mathias Dahan est diplômé de l'école d'ingénieur ENSEEIHT de Toulouse et titulaire d'un master en intelligence marketing de HEC. Il a débuté sa carrière à la direction commercial de Renault. En 2012, il devient responsable marketing de l'éclairage automobile chez Philips avant de rejoindre, trois ans plus tard, la branche automobile du groupe Infopro Digital. Depuis 2019, il était directeur des opérations des enseignes mobilité des Mousquetaires.