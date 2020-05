Mélanie Lane

PDG

01/04/2020

Parcours professionnel :

En poste depuis 2015, Syste Zuidema cède les commandes de la filiale du groupe Shell spécialisée dans les solutions de recharge pour véhicules électriques à Mélanie Lane. Cette dernière, basée aux Pays-Bas, a pris ses fonctions le 1er avril 2020. Elle évolue dans les rangs du pétrolier depuis plus de 20 ans et y a occupé différents postes dans le domaine du marketing, du commerce et du développement commercial. Ayant pris ses fonctions au moment de la pandémie de Covid-19, Mélanie Lane a fait de la sécurité des salariés, des clients et des partenaires de NewMotion sa priorité. NewMotion gère à ce jour plus de 64 000 ponts de recharge à domicile, en entreprise et dans divers lieux publics à travers l'Europe. L’entreprise propose en outre un vaste réseau itinérant, qui donne accès à plus de 142 000 points de recharge dans plus de 36 pays. Plus de 272 000 conducteurs utilisent déjà la carte de recharge ou l'application NewMotion.