Anna Biesenthal

membre du conseil de surveillance

27/05/2020

Parcours professionnel :

Anna Biesenthal, directrice de l'information de CarGarantie depuis 2019, intègre le conseil de surveillance du spécialiste de la garantie et de la fidélisation clients, à compter du 1er juin 2020. En tant que directrice des opérations et de l'informatique (COO et CIO), elle siègera à la direction générale aux côtés du Dr. Marcus Söldner, président-directeur général, et de Wolfgang Bach, directeur administratif et financier. Par le passé, Anna Biesenthal a occupé divers postes chez Gothaer, dont celui de membre du conseil d'administration de Gothaer Pologne, directrice des opérations et directrice de l'information. De 2016 jusqu'à son arrivée chez CarGarantie, elle a été responsable, en tant que directrice générale de Gothaer Systems GmbH, de l'optimisation et du renouvellement des processus ainsi que la sécurité informatique.