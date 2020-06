Pierre Lahutte

directeur de la stratégie et du développement

03/06/2020

Parcours professionnel :

Pierre Lahutte est nommé directeur de la stratégie et du développement de Navya. Agé de 48 ans, il était jusqu’en 2019 président de la marque Iveco. Ex-militaire, diplômé de l'école de commerce de Rouen et de l'université du Massachusetts (Etats-Unis), Pierre Lahutte a débuté sa carrière dans le monde des machines agricoles chez New Holland. D'abord chef de produit puis directeur marketing du spécialiste des moissonneuses-batteuses, il entame ensuite une carrière internationale qui le mènera en Italie, au Brésil mais aussi en Angleterre, au Benelux ou en Espagne. Une trajectoire qui lui permet de maitriser sept langues. Quinze ans après son entrée chez New Holland, il intègre en 2012 les rangs d'Iveco en devenant responsable mondial des activités autocars-autobus de la firme turinoise. Deux ans plus tard, il se voit promu à la présidence d'Iveco, une marque alors en déshérence qu'il contribue à redresser. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Pierre Lahutte reporte à Etienne Hermite, président du directoire de Navya.