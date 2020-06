Marco Van Der Aa

directeur général

09/06/2020

Parcours professionnel :

Hella Aftermarket France change de patron. Aux commandes de la société depuis douze ans, Marc Pintiaux a délaissé le 1er juin 2020 la direction générale pour se recentrer sur la direction financière, poste qui était déjà le sien avant sa promotion. Désormais, c'est à Marco Van Der Aa que revient le soin de diriger l'entité tricolore de l'équipementier présent dans 35 pays et pesant 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Agé de 52 ans, Marco Van Der Aa évolue chez Hella depuis 23 ans. Il a occupé tout d’abord, au sein du département des constructeurs spécialisés, les fonctions de responsable grands comptes et directeur vente aux Pays-Bas pour ensuite se diriger vers l'après-vente en prenant le poste de directeur des ventes et du marketing d'Hella Benelux. En 2016, il se voit confier la direction générale de cette même entité qu'il continuera à diriger parallèlement à ses nouvelles responsabilités.