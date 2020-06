David Gendry

directeur général

01/06/2020

Parcours professionnel :

David Gendry est de retour en Europe. Le vice-président ventes et marketing de JAC Volkswagen a quitté la Chine pour rejoindre le Portugal où il vient d'être nommé à la direction générale des marques Seat et Cupra. Une fonction qu'il occupe depuis le début du mois de juin. A ce titre, il succède à Rudolfo Florit, devenu directeur général de Siva, une filiale du groupe Volkswagen attachée au développement de solutions de mobilité individuelle, au Portugal. Un rôle que connait bien David Gendry. En effet, après avoir assumé le rôle de directeur marketing de Seat France, entre 2012 et 2016, il avait eu à prendre la tête de ce qui était alors une nouvelle division, créée à Barcelone, pour développer les outils de digitalisation et de connectivité à introduire dans le parcours client.