Fabrice Bléhaut

directeur

01/07/2020

Parcours professionnel :

Le groupe Utac-Ceram annonce la nomination de Fabrice Bléhaut, à compter du 1er juillet 2020, au poste de directeur du Ceram. Créée en 2013, cette entité est dédiée aux essais de développement et de validation en environnement, en sécurité et en fiabilité, avec une offre complète et unique de moyens d’essais (seul centre officiel Euro NCAP en France). Diplômé en ingénierie mécanique, le nouveau responsable a débuté sa carrière en 1995 comme ingénieur de conception, au sein de la direction des transmissions de Renault. En 2003, il intègre Renault F1 Team UK puis rentre en France pour diriger le département transmission de Renault Sport Technologies, pendant 6 ans. En 2009, il intègre le Centre Technique des Industries Mécaniques et rejoint la division transmission et mécatronique, avant d'en prendre la tête en 2015. En parallèle, il développe une offre de service en ingénierie d’essais système et construit le référentiel qualité associé. Depuis deux ans, il était à la tête de l'agence FKINISIA, dont il est le créateur et qui spécialisée dans le management et la stratégie au service des entreprises et des métiers de l’industrie.