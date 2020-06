Thomas Boiral

Directeur Vendezvrotrevoiture.fr

01/06/2020

Parcours professionnel :

Auto1 Group vient d'annoncer la nomination de Thomas Boiral à la direction de la filiale Vendezvotrevoiture.fr, la structure en charge du rachat de véhicules d'occasion en CtoB. Un poste qui le place sous la direction d'Alexandru Marin, vice-président de l'entreprise allemande et directeur général de la cellule française.

Thomas Boiral fait valoir une solide expérience du marché de l'occasion. Il a notamment évolué chez Aramisauto, pendant plus de 4 ans, en qualité de directeur régional qui gérait 8 agences en Ile-de-France, dans le Nord et l'Est, puis de directeur des achats de véhicules d'occasion. Il a ensuite rejoint PSA Retail pour prendre la direction de la politique de prix de la filiale de distribution.