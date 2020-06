Gerson Prado

président

22/06/2020

Parcours professionnel :

A l'occasion de l’assemblée bi-annuelle des actionnaires du groupement, Gerson Prado, le PDG du distributeur automobile brésilien SK Automotive, a été élu président de Nexus Automotive International. Il succède à Akram Shahrour qui a occupé ce poste pendant les six dernières années depuis la fondation de Nexus. Le nouveau président évolue dans le secteur des pièces automobiles depuis 36 ans. Il a commencé sa carrière dans le secteur en tant que vendeur, atteignant des postes de direction dans la distribution et l'industrie. Sa société, détenue par Shark Group, est l'un des plus grands acteurs de la distribution sur le marché brésilien. Lors du passage de témoin, Gaël Escribe, PDG de Nexus, a tenu à remercier Akram Shahrour avec qui il a eu "un immense plaisir" à travailler et qui "a été impliqué dans la construction de Nexus depuis le début". "Ce fut une grande aventure couronnée d'un résultat exceptionnel. Et je suis ravi d'accueillir Gerson comme président, un président exceptionnel étant suivi d'un autre !", a-t-il conclu.