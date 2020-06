Hakan Bayman

président de l'activité consumer Europe

01/07/2020

Parcours professionnel :

The Goodyear Tire & Rubber Company annonce la nomination de Hakan Bayman au poste de président de l’activité des pneumatiques consumer en Europe, à partir du 1er juillet 2020. Basé à Bruxelles (Belgique), il reporte directement à Chris Delaney, président de Goodyear EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Titulaire d'un diplôme universitaire en économie, Hakan Bayman possède une solide expérience du secteur des pneumatiques, de l'automobile et des produits de grande consommation. Il a ainsi débuté sa carrière en 1992 chez Henkel (spécialiste des colles et adhésifs) avant d'évoluer pendant deux ans dans le groupe Coca-Cola (1996-1998) puis pendant cinq ans chez Kraft, aux directions marketing. En 2002, il se voit confier la vice-présidence, en charges des ventes et du marketing, de Brisa Bridgestone Sabanci Tire, filiale turque du manufacturier nippon fabricant notamment la marque Lassa. Après un détour chez BMW Turquie, entre 2007 et 2009, au poste de directeur général, il revient ensuite chez Brisa pour en devenir PDG. En 2015, il est promu senior vice-président CEI (Russie, Moyen-Orient & Afrique) de Bridgestone puis, à partir de 2017, responsable de la stratégie des solutions mondiales au siège de Tokyo (Japon). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Hakan Bayman sera responsable de la planification et de l'exécution de l'ensemble des unités opérationnelles de Goodyear dans toute l’Europe.