Laurent Diot

directeur marketing France

24/06/2020

Parcours professionnel :

Fin de la mission d'intérim pour Raphaèle Jarry-Beranger, la directrice marketing produit de Renault France. A compter du 1er juillet 2020, Laurent Diot sera le directeur marketing France de la marque au losange, succédant ainsi à Eric Pasquier, qui a été appelé à prendre la direction générale de Renault Italie, depuis mars 2020. A ce titre, Laurent Diot sera rattaché à Ivan Segal, directeur commercial France, et entrera au comité de direction de la direction commerciale France. Diplômé de l’ECE Lyon et de l’Ecole Centrale Paris, Laurent Diot a rejoint le groupe Renault en 1997, en qualité d'analyste du marché. Il devient rapidement responsable de projet à la direction des opérations internationales, puis occupera différentes responsabilités dans les ventes et le marketing au sein du groupe. En 2001, il part chez Renault Samsung Motors, en Corée du Sud, comme chargé de synthèse économique, avant d'être nommé responsable du développement de l’export, en 2003. Trois ans plus tard, Lauren Diot est nommé chef de produit haut de gamme à la direction marketing du groupe, puis chef de service statistiques et prévisions à court terme, en 2008. Laurent Diot est tour à tour promu directeur du marketing de Renault Argentine (2011) et directeur général de Renault Portugal (2015). Il poursuit son parcours en Chine, en 2017, au titre de directeur commercial adjoint de la DRAC, coentreprise entre Dongfeng et Renault. Depuis mars 2019, il dirigeait le commerce de Renault au Maroc.