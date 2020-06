Alexandre Leclercq

directeur général

01/07/2020

Parcours professionnel :

BMW Finance change de capitaine. Alexandre Leclercq a été nommé à la tête de la financière et prendra ses fonctions au 1er juillet 2020. Il succède à Joachim Herr qui intègre le directoire de BMW Bank à Munich. Alexandre Leclercq devient donc le premier français à reprendre la direction nationale de BMW Finance, depuis le départ de Serge Naudin en 2007. Ce diplômé de l’ESCC a démarré sa carrière chez Ford France où il a occupé diverses fonctions au sein des directions commerciale et marketing avant de rejoindre le siège européen de Ford en Allemagne en tant que wholesale manager. Il a ensuite rejoint BMW Finance en 2006 en tant que manager régional. En 2010, il a pris la tête du service de financement réseaux avant d’être promu en 2012 à la direction commerciale de BMW Finance. En 2017, il a rejoint le comité exécutif de BMW Group France en tant que directeur du développement réseau, data, digital et expérience client.