William Balas

responsable des ventes et du développement commercial

24/06/2020

Parcours professionnel :

L'équipe de ProovStation continue de se structurer. La start-up qui a mis au point un portique d'inspection automatique des véhicules, dont le carnet de commande est ouvert depuis janvier 2020, vient de nommer William Balas au poste de responsable des ventes et du développement commercial. Cette nomination intervient dans un contexte de forte croissance de la société nécessitant de se doter d’une organisation commerciale et d’une force de vente structurée. William Balas peut faire valoir une connaissance du monde des technologies de pointe puisqu'il a précédemment assuré des rôles chez Charlatte Autonom, coentreprise spécialisée dans des solutions de tracteurs autonomes pour les sites industriels et les aéroports, et chez Navya, la société le constructeur français de navettes autonomes.