Andreas Barchetti

président

19/06/2020

Parcours professionnel :

Les nouveaux cadres de l'European Opel/Vauxhall Dealer Association (Euroda) sont désormais connus. La mission de représentation des concessionnaires européens a été confié à un bureau dont l'Italien, Andreas Barchetti a pris la présidence. Il succède à Peter List qui achève ainsi un mandat de six ans, après avoir rejoint l'Euroda en 2012. Le vote a eu lieu le 19 juin dernier, lors d'une visioconférence. Andreas Barchetti aura pour vice-président Roman Still, un concessionnaire allemand. Originaire de Grande-Bretagne, Mike Hutchin prend le rôle de secrétaire. Le comité de direction comptera également Theo Janssens, installé aux Pays-Bas et le distributeur français, Vincent Girerd, directeur général du groupe Vulcain.