Laurence Montanari

vice-présidente en charge de la branche industrie Transports et Mobilité

25/06/2020

Parcours professionnel :

Dassault Systèmes a trouvé son nouveau vice-président en charge de la branche industrie Transports et Mobilité en la personne de Laurence Montanari. Celle qui aura pour mission d’aider les constructeurs, les équipementiers et les start-ups du secteur à tirer pleinement parti de la plateforme 3DExperience remplace à ce poste Olivier Sappin, désormais directeur général de la marque Catia de Dassault Systèmes. Avec une carrière entamée en 1992 au sein du groupe Renault en tant qu’ingénieur mécanique, Laurence Montanari fait valoir à son arrivée chez Dassault Systèmes près de 30 ans d’expérience dans les activités et l’ingénierie automobile. Un secteur industriel considéré comme le plus important parmi les 11 domaines couverts par Dassault Systèmes. Dans le cadre de ses fonctions de directrice de l'innovation du Laboratoire Coopératif d’Innovation (LCI), chez Renault, elle a dirigé plusieurs projets expérimentaux consacrés à des tendances émergentes et au développement de solutions de mobilité disruptive en environnement urbain. Il y a eu notamment un véhicule électrique permettant de comprendre la dernière étape de la livraison de marchandises avec la création d’un écosystème atypique d’innovations.