Laurent Thézée

président

01/10/2020

Parcours professionnel :

A compter du 1er octobre 2020, Laurent Thézée succédera à Philippe Geffroy à la présidence tricolore de Mazda France. Ce dernier va ainsi quitter l'entreprise après avoir passé neuf années à ses commandes. Arrivé lors du lancement du Mazda CX-5, premier véhicule de 6e génération Mazda, il a activement participé au renouveau de la marque à travers ses nouveaux produits et différentes technologies. Sous son impulsion, les ventes ont plus que doublé et la rentabilité du réseau a été redressée pour atteindre 1 % du CA. Agé de 43 ans, marié et père de deux enfants, le futur patron de la marque est un véritable passionné d'automobile. Diplômé de l'Iseg Paris, Laurent Thézée a débuté sa carrière chez Volkswagen, en tant que contrôleur de gestion, avant d'évoluer ensuite au contrôle financier d'Inchcape puis du groupe de distribution Daumont. Il est entré chez Mazda France en 2011. D'abord responsable du risque, il est ensuite nommé responsable du développement réseau et du risque (2014) puis directeur réseau et expérience client (2018). Laurent Thézée va prendre ses fonctions au moment du lancement du MX-30, premier véhicule 100 % électrique de Mazda, symbolisant aussi le début d'une nouvelle ère pour la marque. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il reportera à Martijn Ten Brink, vice-président ventes et services à la clientèle de Mazda Europe.