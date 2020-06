Claus Petschick

directeur du développement durable

01/04/2020

Parcours professionnel :

Claus Petschick occupe, depuis le 1er avril 2020, le poste de directeur du développement durable du groupe Continental. Il est ainsi en charge de l'orientation stratégique et du contrôle mondial de tous les projets de développement durable de l'équipementier au travers de ce nouveau département qui a vu le jour dans le cadre du programme stratégique Vision 2030. Claus Petschick est rattaché à Christian Kötz, directeur de la division pneumatique et membre du directeur de Continental AG. Ingénieur civil, Claus Petschick travaille dans le groupe depuis plus 30 ans où il a occupé divers postes pour l'activité d'équipement d'origine au département recherche et développement, et développement produit. En 2007, il est nommé directeur de l'usine de pneus de Hanovre-Stöcken. Trois ans plus tard, il est nommé directeur général de l'assurance qualité des pneus au niveau mondial.