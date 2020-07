Villard Thierry

directeur général de la division consumer

01/07/2020

Parcours professionnel :

Depuis le 1er juillet 2020, Thierry Villard est le nouveau directeur général de la division consumer (pneus tourisme, 4x4 et camionnette) de Goodyear France. Prenant la suite de Jean-Denis Perche, qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière, il assume également de mandat de président de Goodyear France et reporte directement à David Anckaert, vice-président consumer Europe. Agé de 60 ans, Thierry Villard est diplômé de HEC et évolue depuis trente-cinq ans dans les ventes et le marketing. Après avoir débuté sa carrière des Danone, à des postes de commercial terrain puis au service marketing, il entre en 1996 chez Kodak. Pendant onze ans, il multiplie les expériences en France comme à l'international (Genève, Dubaï) aux directions ventes-marketing France, grands comptes internationaux, ainsi qu'à la direction générale Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique. Il rejoint Goodyear en 2007 en étant nommé directeur des ventes et du marketing pour l'Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique. Trois ans plus tard, il se voit confier la direction générale de la zone Europe Centrale puis, à partir de 2013, celle de la zone Australie/Nouvelle-Zélande. Depuis deux ans, il dirigeait le déploiement d’un programme stratégique pour la division consumer de Goodyear en Europe.