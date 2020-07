Matthias Gründler

15/07/2020

Parcours professionnel :

Traton vient d’annoncer la nomination de Matthias Gründler en tant que PDG. Ce dernier avait occupé les fonctions de directeur financier du constructeur de véhicules utilitaires des marques MAN, Scania et Volkswagen Truck & Bus jusqu’en mai 2018. Il succèdera à Andreas Renschler.

"Andreas Renschler a contribué de manière significative à la réussite de Traton. Après le succès de l'introduction en bourse à Francfort et à Stockholm, il a posé, avec le directoire, les bases de l'entreprise orientée vers l'avenir et a veillé à ce que celle-ci, avec un solide réseau de partenaires stratégiques, ait accès à tous les marchés pertinents", a commenté le président du conseil de surveillance de Traton SE, Hans Dieter Pötsch.

Et de poursuivre : "Avec Matthias Gründler comme successeur, nous avons pu acquérir l'un des experts les plus expérimentés du secteur. En outre, il connaît l'entreprise de par ses années d'expérience et a également joué un rôle important dans son développement. Il va maintenant poursuivre ce parcours en première ligne avec toute l'équipe de Traton", a-t-il déclaré.