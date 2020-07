Dominique Stempfel

président

22/07/2020

Parcours professionnel :

Dominique Stempfel est le nouveau président du Syndicat des professionnels du pneu (SPP). Il succède à Michel Vilatte qui, après deux mandats et six années en fonction, n'a pas souhaité se représenter. Ce dernier ne quitte pas pour autant le SPP puisque le bureau, qui souhaitait le voir rester actif auprès d'eux, lui a confié la vice-présidence, en charge des relations extérieures. Il conserve les sièges qu’il occupait jusqu’à présent au sein des diverses instances de gouvernance, notamment celles de l’APAM. Frédéric Livenais (vice-président) et Christophe Rollet (vice-président trésorier) ont été confirmés dans leurs fonctions. Âgé de 66 ans, le nouveau président est loin d'être un inconnu. Grand spécialiste de l'industrie pneumatique, Dominique Stempfel évolue dans cet univers depuis 47 ans. Il a débuté sa carrière en 1973 comme commercial chez Dunlop, avant de prendre en charge la direction de la filiale camerounaise servant de base commerciale pour l’Afrique Equatoriale. De retour en France, il prend la responsabilité de la région Nord, puis rejoint le siège de Dunlop comme directeur de la communication et comme responsable du marketing pneumatique tourisme, avant de revenir en région sur le sud-est pour accompagner le développement du réseau intégré du manufacturier. Il assure ensuite, au sein du groupe Massa, la direction commerciale d’Imagine Car, pour développer l’activité jantes alu avec les marques Antera, Mille Miglia et OZ. Son expérience acquise dans les deux domaines l’amène à prendre la double direction commerciale de Cesam (jantes alu) et de Yokohama France (pneumatiques). Passionné par le pneu et son marché, il décide en 2014 de prolonger son activité professionnelle comme consultant chez Allopneus.com, en particulier sur les questions de développement commercial et de communication.