Jérôme Gautier

Directeur du commerce

01/09/2020

Parcours professionnel :

Citroën et DS viennent d’officialiser la prise de fonction, à compter du 1er septembre 2020, de Jérôme Gautier au poste de directeur du commerce France. Rattaché à Maxime Picat, directeur de la direction Europe, il prend ainsi la succession d’Amaury de Bourmont, qui, pour sa part, a été chargé de la direction du commerce en Allemagne pour le groupe PSA. Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris et d’HEC, Jérôme Gautier dispose d’une expérience de plus de 30 ans au sein du Groupe PSA. Il bénéficie d’un parcours à l’international où il a occupé successivement les fonctions de directeur marketing en Turquie, puis aux Pays-Bas et de directeur général en Suisse. Il a ensuite été nommé directeur gamme et prix, puis prix et volumes au sein de la marque Peugeot, avant de devenir directeur commercial Europe pour la marque Citroën.