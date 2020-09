Maxime Benitah

directeur flottes et remarketing VO

02/09/2020

Parcours professionnel :

Maxime Benitah se voit confier la direction des flottes et du remarketing VO du groupe ABVV, sous la direction de Grégoire Izikian, président du distributeur francilien. Après un premier passage de 7 ans chez BNP Paribas Personal Finance et un rôle de directeur commercial dans un groupe automobile, Maxime Benitah a passé 21 ans au sein d'Arval. Il a notamment été directeur d'agence pendant cinq ans, puis directeur des comptes stratégiques durant deux années. Il a ensuite rejoint les troupes de Rueil-Malmaison (92), où il a occupé le fauteuil de directeur ingénierie & projets et directeur de réseau en charge des relations constructeurs et distributeurs.