Philippe Rosier

président

01/09/2020

Parcours professionnel :

Philippe Rosier est nommé président-directeur général de Symbio, la filiale commune créée il y a près d’un an par Michelin et Faurecia. Il cumule ainsi les casquettes de président et de directeur général en charge des opérations de cette structure spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de systèmes hydrogènes pour véhicules légers et commerciaux, bus et camions. La mission de Philippe Rosier consistera à accélérer le développement de l’entreprise et l’industrialisation des systèmes hydrogène afin d’en faire un leader mondial dans son domaine d’ici 2030. Son prédécesseur, Fabio Ferrari, qui avait fondé Symbio en 2010, rejoint pour sa part Michelin. Il est chargé d’accélérer le développement de l’activité hydrogène au sein du groupe.