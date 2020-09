Laurent Aubineau

directeur général

01/09/2020

Parcours professionnel :

Comme prévu par Banque PSA Finance et Santander Consumer Finance, les deux actionnaires de PSA Banque France-Credipar, la gouvernance évolue tous les trois ans. Ainsi, depuis le 1er septembre 2020, la direction générale de la captive a été confiée à Laurent Aubineau alors que Jean-Paul Duparc devient directeur général délégué. Laurent Aubineau, 57 ans, est titulaire d’une maîtrise des sciences et techniques en innovation, obtenue à la faculté des sciences d’Angers. Il était, depuis septembre 2017, directeur général délégué de PSA Banque France et reste membre du comité de direction de Banque PSA Finance. Jean-Paul Duparc, 52 ans, est titulaire d’un master de commerce et de management obtenu à l’IAE de Bordeaux. Depuis septembre 2017, il était directeur général de PSA Banque France.