Cyril Billiard

responsable du projet E-Mobility

01/09/2020

Parcours professionnel :

FCA France concrétise sa stratégie en matière de mobilité électrique. La filiale du groupe, et plus particulièrement son directeur général Jérôme Monce, a officiellement confié aux mains de Cyril Billiard son projet E-Mobility, regroupant tous les sujets liés à la mobilité électrique. Déjà directeur de l’expérience client et de la formation, membre du comité de direction de FCA France, ce dernier a été choisi notamment pour son implication dans le développement des services connectés du groupe au niveau mondial. Il a œuvré plus récemment dans la conception et le lancement du projet "FCA chez Vous" , service permettant aux acheteurs de réaliser un achat sans contact à travers le traitement des contacts par visio-conférence, la signature électronique des bons de commande et la livraison à domicile. Son expérience à l’internationale a également été considérée comme un atout. Formé chez HEC en management, Cyril Billiard a débuté sa carrière dans différents secteurs culturels et politiques avant de rejoindre le groupe FCA, en 2004. Entré comme zone manager après-vente, il a ensuite été nommé responsable marketing service, en 2005, avant d’être promu directeur marketing après-vente de FCA France, en 2006. Après une expérience ventes, marketing et management à MotorVillage Champs-Elysées (2010-2014), il a pris la responsabilité du marketing et de la communication de Mopar pour la région EMEA, basé à Turin. En 2017, il a été promu directeur France de l’entité nouvellement créée, expérience client et formation.