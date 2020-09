Christian Stein

directeur de la communication

15/11/2020

Parcours professionnel :

Christian Stein deviendra, le 15 novembre 2020, directeur de la communication des marques du groupe Renault. Un poste nouvellement créé pour assurer la cohérence des messages. Il sera rattaché à Catherine Gros, directrice de la communication, des affaires publiques, de l’impact social et durable du groupe français. Depuis 2015, Christian Stein était directeur général de la communication, des relations institutionnelles de Seat au niveau international. Depuis 2018, il était aussi en charge des relations institutionnelles du groupe Volkswagen, en Espagne. Il avait rejoint le constructeur espagnol en 2011 en qualité de directeur marketing à l'époque où Seat avait fait appel à Paul Sevin, alors vice-président ventes et marketing. Avant 2011 et son arrivée à Martorell, Christian Stein avait réalisé un beau parcours chez PSA depuis 1991. Il y a exercé des fonctions de marketing (directeur marketing de Peugeot Belux, puis Royaume-Uni), de commerce (chef de ventes puis directeur de concession chez Peugeot en Belgique) et pour la financière du groupe (PSA Espagne).