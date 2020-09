Luciano Biondo

directeur industriel du pôle électrique et véhicules utilitaires légers du Nord de la France

15/11/2020

Parcours professionnel :

Patron de Toyota Motor Manufacturing France depuis 2017, Luciano Biondo a quitté son poste au début du mois de septembre pour donner une nouvelle orientation à sa carrière. Vice-président manufacturing de Toyota Motor Europe depuis le début de l'année, Marvin Cooke lui succède à Onnaing tout en conservant ses précédentes responsabilités. Diplômé en génie industriel d'Arts et Métiers, Luciano Biondo (49 ans) a débuté sa carrière comme agent de maitrise chez PSA. En 2000, il rejoint TMMF en tant qu'ingénieur process peinture puis chef du département peinture. En 2006, il devient responsable peinture du site PSA de Mulhouse avant de rejoindre la Slovaquie, trois ans plus tard, en tant que directeur du centre de production de Trnava. En 2012, il revient à Mulhouse pour prendre la tête de l'usine. Suite à cette expérience, en 2014, il renoue avec Toyota et est nommé vice-président de TMMF avant de se voir confier la présidence, en 2017, suite au départ de Koreatsu Aoki. Son avenir va désormais s'écrire du côté de chez Renault en tant que directeur industriel du pôle électrique et véhicules utilitaires légers du Nord de la France qui comprend les usines de Douai, Maubeuge et aussi celle de Ruitz.