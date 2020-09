Emmanuel Delachambre

directeur général

14/09/2020

Parcours professionnel :

Hertz International a annoncé, le 14 septembre 2020, la nomination d'Emmanuel Delachambre au poste de directeur général de Hertz France. Il vient succéder à Alexandre de Navailles qui avait quitté ses fonctions en juin dernier. Une nomination qui intervient alors que le secteur de la location traverse une crise commerciale historique, liée à la pandémie de coronavirus. Le nouveau directeur général rendra des comptes à Angela Brav, la présidente de Hertz International. Emmanuel Delachambre a la responsabilité de diriger les activités du groupe de location de voitures Hertz en France, aidé par ses 20 années d’expérience acquises au sein d'entreprises du secteur du transport et de la logistique. Il a notamment occupé des postes de direction et de transformation, chez Gefco, SNCF, Voies Ferrées locales et Industrielles (VFLI) ou encore Euro Cargo Rail, la société de transport ferroviaire de marchandises du groupe Deutsche Bahn.