Mathieu Bernasconi

esponsable de la division en charge de l'autopartage et des nouvelles mobilités

14/09/2020

Parcours professionnel :

Toyota Europe monte en puissance sur les nouvelles mobilités et le fait savoir par son recrutement. La filiale du constructeur japonais vient de confier la responsabilité de la division en charge de l'autopartage et des nouvelles mobilités à Mathieu Bernasconi. Il aura pour mission de piloter le déploiement des solutions intégrées au portfolio de Toyota, en l'occurrence, Kinto. Mathieu Bernasconi pourra s'appuyer sur son expérience. Transfuge du groupe Daimler, cet ingénieur de formation, diplômé des Arts et Métiers, a fait l'essentiel de sa carrière dans l'univers des transports et de la mobilité. Il a notamment évolué chez Transdev et la société d'autopartage Zipcar, avant de rejoindre le constructeur allemand. Là, il a endossé le costume de responsable du développement de Car2Go, à partir de 2017, en France et en Belgique. Fort de ses résultats, il a poursuivi dans ce rôle lorsque l'entreprise est devenue ShareNow, à la suite de la fusion avec DriveNow de BMW. Son périmètre avait été recentré sur la France, mais avec des perspectives de développements dans un plus grand nombre de villes dans l'Hexagone.