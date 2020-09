Klaus Zellmer

membre du directoire de la marque Volkswagen en charge des ventes, du marketing et de l’après-vente

14/09/2020

Parcours professionnel :

Ancien PDG de Porsche en Amérique du Nord, Klaus Zellmer devient membre du directoire de la marque Volkswagen en charge des ventes, du marketing et de l’après-vente. Ce titulaire d’un diplôme d’économie a travaillé pour Porsche AG pendant 23 ans avec, à son CV, des postes clés, notamment ceux de président du directoire de Porsche Allemagne de 2010 à 2015 et de président du directoire de Porsche Cars North America à Atlanta, aux États-Unis, entre 2015 et 2020. Il succède dans ses nouvelles fonctions à Jürgen Stackmann, en poste depuis 2015, qui est en partance du groupe Volkswagen. Rappelons qu’il fut auparavant membre du directoire de Skoda Auto en charge des ventes et du marketing puis président de Seat.