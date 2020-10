Laurent Habierre (45 ans) est nommé directeur commercial de Solaufil France, succédant à Geoffrey Duhamel, qui a rejoint Frig Air. Il est à la tête d’une équipe de 6 commerciaux et aura la charge du développement des ventes de filtres pour les différentes marques du groupe Misfat (Mecafilter, Lucas, Misfat et MDD), ainsi que des amortisseurs LTM. Il est rattaché à Riadh Abdelkefi, directeur général de Solaufil France. Avant de rejoindre Solaufil, ce dernier remplissait les fonctions de responsable régional pour le distributeur Dipropneu, qu’il avait rejoint en septembre 2019. Il a également œuvré pour la Saci, filiale du groupe Loret, où il a notamment occupé les postes de directeur commercial et directeur général de l’activité internationale.