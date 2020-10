Face aux nouveaux enjeux du marché de la rechange et au rôle de plus en plus important joué par les groupements internationaux, NTN-SNR renforce ses équipes avec la nomination de Pascal Langer au poste de responsable ITG. En poste depuis le 1er septembre, il œuvre en étroite collaboration avec les commerciaux de chaque zone d’activité de l’équipementier franco-nippon. Ce dernier a débuté sa carrière en 2002 dans l’aftermarket au sein du groupe Valeo. Il rejoint dans la même année Delphi Aftermarket où il gravit rapidement les échelons en passant de chef de produit puis responsable marketing France et Export. En 2007, il passe chez TMD Friction Services où il occupe plusieurs fonctions, notamment celles de directeur marketing IAM entre 2013 et 2016. Par la suite, il rallie le groupement Temot International en tant que directeur marketing et sourcing. En 2018, il est recruté par le groupe Infopro Digital en tant que directeur des ventes à l’international.