Wayne Griffiths

président

01/10/2020

Parcours professionnel :

Wayne Griffiths est le nouveau président de Seat, depuis le 1er octobre 2020, en remplacement de Luca de Meo qui a pris les fonctions de directeur général du groupe Renault. Il conserve cependant ses fonctions de PDG de Cupra tout comme le poste de vice-président des ventes et du marketing, pour le moment. Carsten Isensee, continuera, de son côté, à occuper le poste de vice-président exécutif en charge des finances et de l'informatique, poste qu'il a conservé durant son mandat de président par interim de Seat. Wayne Griffiths a rejoint Seat en 2016 au poste de directeur des ventes. Fils d'un concessionnaire, il a commencé sa carrière au sein de l'entreprise familiale avant d'étudier le management international et l'allemand à Leeds, au Royaume-Uni. Après ses débuts chez Audi AG à Ingolstadt en 1989, il travaillera pour Seat pendant deux ans (1991-1993), avant de revenir au sein de la marque allemande où il occupera divers postes à responsabilité dans la nouvelle division commerciale dans différents marchés. En 2016, il est nommé vice-président des ventes et du marketing de Seat. Parallèlement, il devient le PDG de Cupra en janvier 2019 avant d'être nommé président du conseil d'administration de la marque en ce début d'année.