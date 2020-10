Bertrand Passelac

directeur commercial remarketing

01/10/2020

Parcours professionnel :

Bertrand Passelac, 56 ans, est le nouveau directeur remarketing d’Arval France. Diplômé de l’Institut d'administration des entreprises (IAE) d'Aix en Provence, il a passé l’essentiel de sa carrière au sein de la banque de détail en France de BNP Paribas. Il évoluait dernièrement au sein de BDDF Opérations, l’entité en charge du traitement des activités de back office du réseau France, où il a exercé les missions de directeur des centres de traitement des opérations, puis de responsable du pilotage et de l'organisation. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, qu’il occupe depuis le 1er juillet, il a pour mission de renforcer et développer l'activité de commercialisation de véhicules d'occasion d'Arval France. Il reporte à Ferréol Mayoly, directeur général d'Arval France, et succède à Agnès Van de Walle, en poste depuis plus de huit ans, promue Head of Partnership program d’Arval.