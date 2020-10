Alain Raposo

responsable du développement des moteurs thermiques et de l’électrification

01/10/2020

Parcours professionnel :

Alain Raposo rejoint le groupe Hyundai Motor. Il s’agit d’un renfort de choix pour le géant coréen qui met la main sur le directeur des développements des chaînes de traction et châssis du groupe PSA, un poste qu’il occupait depuis 2018. Cet ingénieur diplômé de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) et de l’ENSPM (Institut National de l’Essence et des Moteurs) était avant cela directeur des programmes véhicules électriques du groupe français, entre 2017 et 2018. C’est au sein du groupe Renault et de l’Alliance qu’il a toutefois passé l’essentiel de sa carrière, de 1987 à 2016, jusqu’à devenir patrons des moteurs de l’Alliance. Alain Raposo occupera des fonctions similaires chez Hyundai Motor puisqu’il sera en charge du développement des moteurs thermiques et de l’électrification des véhicules, et ce à compter du 28 septembre 2020. Le groupe annonce qu’il jouera un rôle crucial dans la mise en place de sa stratégie d’électrification qui verra le lancement de 44 modèles électrifiés d’ici 2025, dont 23 purs électriques. Basé au siège mondial du groupe, il rapportera à Albert Biermann, président et chef de la division R&D.