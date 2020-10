Pierre-Elie Gérard

directeur général

01/10/2020

Parcours professionnel :

Pierre-Elie Gérard, petit-fils des fondateurs du groupe Gemy, prend la direction de l’entreprise familiale, sous l’égide de son père, Pascal Gérard, avec qui il en assure la cogestion. Ce dernier devient président du directoire et du conseil de surveillance à l'heure où une nouvelle organisation se met en place. France Gérard, mère du premier nommé et épouse du second, est nommée directrice générale déléguée et membre du directoire, Jean-Marc Josse, directeur général administratif et financier et membre du directoire, Kallian Koy, directeur juridique et membre du directoire, Adam Aberbache, Serge Ducloux, Jean-Charles Saad, directeurs généraux de pôle, Michaël Lambert, directeur EFFi Gemy et marketing, et enfin Reynald Castel, Pascal Boeglin et Réjane Beroul, directeurs et directrice de filiale. Âgé de 26 ans, Pierre-Elie Gérard a intégré le groupe il y a deux ans en tant que directeur de la stratégie et du développement après un passage en banque d’affaires.