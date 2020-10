Isabel Martinez

directrice générale

01/10/2020

Parcours professionnel :

Europcar Mobility Group annonce la nomination d’Isabel Martinez en tant que directrice générale d’Europcar Mobility Group France, couvrant les activités d’Europcar, Ubeeqo, InterRent et Goldcar sur le périmètre français du Groupe. Isabel Martinez a passé la plus grande partie de sa carrière dans le secteur de l’automobile et de la mobilité, où elle a occupé des postes de direction au sein de grands constructeurs automobiles et de leurs filiales de leasing (Volkswagen, BMW et Mercedes). Elle a également une solide expérience en finance et a mis cette expertise au service des différentes transformations et changements culturels des entreprises pour lesquelles elle a travaillé. Elle a rejoint Europcar il y a 12 ans, en tant que directrice financière, d’abord pour les activités du groupe au Portugal puis en France. Durant cette période, elle a contribué à la performance commerciale des deux pays et a lancé et dirigé avec succès le centre de services partagés du groupe à Lisbonne.