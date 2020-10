Estelle Suzenne

directrice marketing

01/11/2020

Parcours professionnel :

Depuis le 1er novembre 2020, Estelle Suzenne est la nouvelle directrice marketing de la marque BMW en France. Elle succède à Frank-Emanuel Schlöder, promu directeur des opérations de la région Europe et qui a rejoint le siège du groupe BMW, à Munich. Après une carrière en agence de publicité, Estelle Suzenne a intégré la filiale tricolore du constructeur à l'hélice en 2004. Tour à tour, cette diplômée de l’ESG Paris, aujourd'hui âgée de 45 ans, a occupé diverses fonctions et le groupe lui doit notamment le succès de la stratégie marketing 360° de la marque Mini, pour qui elle a travaillé pendant cinq ans, et la transformation digitale du groupe BMW France dans son ensemble. Elle reporte désormais à Vincent Salimon, président du directoire du groupe BMW France.