Boher Poher

directeur des ventes

02/11/2020

Parcours professionnel :

Pur produit PSA, Bruno Poher a réalisé toute sa carrière professionnelle dans le groupe français. Après avoir débuté en 2003 en tant que contrôleur de gestion, il devient responsable des ventes aux loueurs de courte durée dès 2007 avant de prendre le poste de zone manager entre 2010 et 2013. Pendant deux années (jusqu'en 2015), Bruno Poher a géré pour Peugeot France les ventes de véhicules d'occasion et les labels avant de se diriger vers la filiale de distribution PSA Retail. Bruno Poher a notamment dirigé les sites du Havre et de Rouen avant de passer directeur de la zone Normandie. En 2017, il prend le poste de directeur de PSA Retail France, jusqu'en 2019, date à laquelle il part au Maroc, à Casablanca, pour gérer la marque Peugeot en Afrique et au Moyen-Orient. Depuis le 2 novembre 2020, il est le directeur des ventes d'Opel France, sous la direction de Stéphane Le Guevel, directeur général de la marque dans l'hexagone.