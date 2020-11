Laurent Barria

directeur marketing et communication

02/11/2020

Parcours professionnel :

Après le départ d’Arnaud Belloni, Citroën vient de nommer son nouveau directeur marketing et communication. Il s’agit de Laurent Barria qui officiait en qualité de directeur général de la marque aux chevrons en Belgique depuis 2018.

Fidèle au groupe PSA depuis plus de 20 ans, il fut avant cela directeur marketing de Peugeot au Portugal (de 2009 à 2013) et en France (de 2016 à 2018), idem pour Citroën au Brésil (de 2013 à 2016). Un nouveau défi l’attend donc en tant que directeur marketing et communication de Citroën au niveau mondial. Il aura notamment pour mission de contribuer à augmenter la visibilité de la marque à l’international et à en poursuivre le développement.

"Son parcours international, son expertise en marketing et communication lui permettront de mener à bien le déploiement de notre stratégie, notamment à travers le lancement de nos véhicules électrifiés et la consolidation de nos positions à l’international", détaille Vincent Cobée, le directeur général de Citroën, son supérieur hiérarchique direct.