Morgan Lebaillif

directeur des services associés

01/11/2020

Parcours professionnel :

Une figure française de l'entretien-réparation a décidé de rejoindre Tankyou. L'entreprise spécialisée dans la livraison de carburant dans les véhicules de flotte a recruté Morgan Lebaillif, connu pour avoir fondé Hello Garage, au poste de directeur de la branche dédiée aux services associés. A ce titre, il va avoir la charge de structurer et de superviser opérationnellement l'offre qui comprend notamment de la maintenance prédictive (vérification des pneumatiques, des niveaux d'huile, des éléments de sécurité) et curative, ainsi que les interventions de désinfection. Il sera rattaché à Arthur Viltard, ancien cadre de Bolt, la plateforme de VTC, qui a intégré la société française l'été dernier, au titre de directeur opérationnel.