Patrick Dhenin

directeur général

01/11/2020

Parcours professionnel :

Samuel Barnabas n’est plus à la tête du réseau de centres autos Norauto. Arrivé aux manettes de l’enseigne en 2018, le dirigeant a cédé son poste en août dernier pour prendre la tête de la société Prosphères, spécialisée dans le conseil en management. Il a été remplacé à ses fonctions par Patrick Dhennin, qui dispose d'une expérience de plus de 35 ans chez Norauto. Après avoir assumé la direction de l'exploitation et du réseau, il s'est vu confier une première fois la direction générale de Norauto France. Une responsabilité assumée pendant six ans, de 2006 à 2012, avant de remplir les mêmes fonctions, pendant quatre ans, en Espagne. Depuis 2016, il était directeur général de Norauto International.