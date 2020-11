Thomas Bidoire

directeur administratif et financier

01/11/2020

Parcours professionnel :

Thomas Bidoire rejoint l'enseigne Speedy au poste de directeur administratif et financier. Placé sous la responsabilité du président, Eric Terefenko, il a pour mission de manager les équipes financières tout en proposant une vision stratégique au réseau. Thomas Bidoire intègre du même coup le comité exécutif de Speedy déjà constitué de Nathalie Bakowski, directrice des RH, Jean-Pierre Barnier, directeur de la franchise, Medhi M’Hamed, directeur des opérations, de la qualité, de la formation, des projets et partenariats, Lise Pons, directrice juridique et développement HSSE, et Romain Vancappel, directeur marketing, achats, stratégie et innovation. Avant de rallier Speedy, Thomas Bidoire a exercé les fonctions de DAF pour de nombreux groupes tels que Jarden Home & Family International (2014 à 2018), Carglass (2018 à 2019) ou encore VOIP Telecom (2019).