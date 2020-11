Stéphane Godard

directeur

01/11/2020

Parcours professionnel :

Après avoir passé plus de deux décennies dans le groupe Mobivia, Stéphane Godard a choisi de rejoindre le groupement des Mousquetaires en tant que directeur de l'enseigne de centres autos Roady. Agé de 47 ans, le nouveau responsable a débuté sa carrière chez Norauto en tant que chef d’atelier. Pendant vingt ans, il a occupé différents postes au sein de l’enseigne de centres automobile dont directeur de centre de profit et directeur de secteur. En 2017, il rejoint l’enseigne Altermove, leader du vélo électrique et de la mobilité douce et elle-aussi filiale du groupe Mobivia, au poste de directeur des opérations réseaux. Deux ans plus tard, il prend la direction du développement des partenariats et du concept chez Midas. Placé sous la responsabilité de Denis Larquier, président des enseignes "mobilité" des Mousquetaires (Roady, Rapid Pare-Brise, American Car Wash, Izyscoot), Stéphane Gobard aura désormais pour mission de poursuivre le développement de l’enseigne sur le territoire avec, notamment, un très haut niveau d’exigence en ce qui concerne l’expérience clients dans les points de service.