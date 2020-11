Antoine Herteman

président

01/11/2020

Parcours professionnel :

Antoine Herteman, 64 ans, est le nouveau président de l’Avere-France. Il prend ainsi la tête de l’une des principales associations du pays militant en faveur des véhicules électriques et hybrides rechargeables. La structure regroupe la plupart des acteurs de l'écosystème de la mobilité électrique, lesquels bénéficient de sièges au conseil d’administration, à l’image d’EDF, Enedis, IFP Energies Nouvelles, Michelin, Renault, Renault Trucks, PSA, Total, Volkswagen ou encore Tesla. Ce diplômé de l'École des hautes études commerciales de Paris (HEC), en 1981, connaît bien le sujet puisqu’il a notamment officié en tant que directeur de la division en charge de la commercialisation et de la gestion des batteries des véhicules électriques de Renault, entre 2012 et 2016. Il s’est installé depuis en tant que consultant spécialisé avec des missions sur les véhicules à hydrogène et les véhicules autonomes. Antoine Herteman succède dans ses nouvelles fonctions à Joseph Beretta, en poste depuis 2012. Ce dernier a fortement contribué, au cours de ses mandats, à la notoriété de l’association créée en 1978. Il hérite du titre de président d’honneur en guise de remerciement.