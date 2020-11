Robert Breschkow

directeur

01/11/2020

Parcours professionnel :

Seat et Cupra changent de capitaine en France. Les deux marques ont annoncé la nomination de Robert Breschkow à leur tête. Ce dernier remplace ainsi Sébastien Guigues, aux rênes de Seat France depuis 2017 et qui quitte aujourd’hui le groupe Volkswagen, après 20 ans de carrière au sein de la marque espagnole, dans son marché natal, puis dans l'Hexagone. Robert Breschkow occupait, jusqu’ici et depuis 2016, le poste de directeur des ventes de l’Europe centrale et du nord. Il bénéficie de 17 ans d’expérience dans l’industrie automobile à un niveau international. Diplômé de l’école de management de Reims et de l’Ecole de Commerce de Reutlingen, en Allemagne, il a débuté sa carrière au sein du groupe Volkswagen en 2003, dans le département des ventes aux entreprises internationales chez Volkswagen Financial Services. En 2005, il a rejoint la marque Audi où il a occupé plusieurs postes, en commençant par celui de responsable des ventes de l’Afrique du Sud, puis de l’Espagne, avant d’être promu chef du service produits au Royaume-Uni, toujours pour la marque Audi. En 2013, il est nommé directeur des ventes pour le segment des compactes sur le marché allemand, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2016 lorsqu'il a rejoint Seat, en tant que directeur des ventes de l’Europe centrale et du nord.